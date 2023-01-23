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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece Gölü Sahili'nde bulunan restoran çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Galeri Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:40
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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

Yangın, dün saat 08.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki göl kenarında başladı.

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında ahşap restoran bir anda tutuştu.

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

İçeride bulunan iş yeri sahibi Salih Bayram ile gece bekçisi kendilerini güçlükle dışarı attı. Gece bekçisinin saçları kısmen yandı.

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

Restoran sahibi Salih Bayram, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Burası ahşap bir tesis. Alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradık. Gelip söndürdüler. Yaklaşık 500 bin liralık zararım var" dedi.

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi günün aydınlanmasının ardından restorana gelip tespitler yaptı.
 

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

 Soruşturma devam ediyor.
 

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

(Kaynak: DHA)

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

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Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

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