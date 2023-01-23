﻿Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı

Yangın, dün saat 08.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki göl kenarında başladı.
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Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında ahşap restoran bir anda tutuştu.
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İçeride bulunan iş yeri sahibi Salih Bayram ile gece bekçisi kendilerini güçlükle dışarı attı. Gece bekçisinin saçları kısmen yandı.
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Restoran sahibi Salih Bayram, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Burası ahşap bir tesis. Alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradık. Gelip söndürdüler. Yaklaşık 500 bin liralık zararım var" dedi.
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi günün aydınlanmasının ardından restorana gelip tespitler yaptı.