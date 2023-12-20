Küçükçekmece spor kulübü başkanına silahlı saldırı

İHA'nın haberine göre, olay, Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü otoparkında yaşandı.

Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, otoparkın sahibiyle kira konusunda anlaşmazlığa düştü. Tartışmanın büyümesi üzerine otopark sahibi silahını çekip Ulaş’ı bacağından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ulaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Şüpheli, bugün evinde gözaltına alındı ve “Kasten Yaralama” suçlamasıyla adliyeye gönderildi.