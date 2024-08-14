14 Ağustos 2024 Çarşamba
İstanbul
26°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Ekonomi
Spor
Magazin
Teknoloji
Otomotiv
Sağlık
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Yerel Haberler
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı
14 Ağustos 2024 / 22:40
Kaynak: DHA
Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandığı iddia edilen bir kadın yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Son Haberler
Gündem
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı
Gündem
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi
Gündem
Antalya'da yaban domuzları şehre indi
Spor
Son sözü Ronaldo söyledi
Gündem
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu
Gündem
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Sağlık
Covid-19
Şifalı Bitkiler
Siyaset
Kitap
Yazarlar
Yaşam
Teknoloji - Otomotiv
Rüya Tabirleri
Kültür Sanat
Konuk Kalem
Bilim
Keşfet
Ekonomi
Emekli ve Memur
Ayet Ve Sureler
Ayetel Kürsi
Felak Nas Sureleri
Resmi ̇İlanlar
Güncel
Eğitim
Dünya
Magazin
Spor
Voleybol
Basketbol
Futbol
Puan Durumu
Fikstür
Yemek Tarifleri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Ekonomi
Spor
Magazin
Teknoloji
Otomotiv
Sağlık
Resmi İlanlar
Dünya
Siyaset
Yerel Haberler
Astroloji
Kitap
Sinema
Yaşam
Video
Bilim
Medya Polemik
Yazarlar
İpucu
Konuk Kalem
Kültür Sanat
Reklam
Foto Galeri
Yemek Tarifleri
Keşfet
Rüya Tabirleri
Ayet Ve Sureler
Karikatür
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi