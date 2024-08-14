Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı

Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı

Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandığı iddia edilen bir kadın yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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