Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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