Küçükçekmece’de fabrika yangını

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde üzerinde bulunan 2 katlı halı fabrikasının 2. katındaki depoda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikaya yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika kısa sürede alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

1 İŞÇİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik yoğun çalışmasının sonucunda yangın söndürüldü. Yangına müdahale eden bir işçinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı iletilirken, itfaiye ekipleri fabrikanın içinde birinin olup olmadığını belirlemek amacıyla arama çalışması yaptı. Büyük hasar gören fabrika, dron ile havadan görüntülendi.

Yangın hakkında bilgi veren gece bekçisi, “Fabrikanın yukarı bölümü yandı. Fabrikada mahsur kalan yok. Fabrikanın itfaiye ekibinden bir arkadaş müdahale ederken dumandan etkilenmiş, şuan hastanede. Gece çalışanlar aşağı taraftaydı, yangın yukarıda çıktı. Malzeme ambarı denilen bir yer var orada çıktı” açıklamasını yaptı.