Ankara’da fabrika yangınI! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Ankara’da fabrika yangınI! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Ankara’nın Akyurt ilçesinde, medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı’ndaki fabrikanın dış cephesinde çıkan plastik yangını, kısa sürede büyüyerek fabrika çatısına sıçradı.

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Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 12 kişi ambulansta tedavi edildi.

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İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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Yangın, medikal malzeme üretimi yapan iş yerinin de bulunduğu 3 katlı binada çıktı.

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Rüzgarın etkisi ve çevredeki plastik parçaların tutuşmasıyla büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

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