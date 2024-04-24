Küçükçekmece’de kaldırımda oturanlara yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA
Küçükçekmece’de kaldırımda oturanlara yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
Küçükçekmece'de kaldırımda oturan bir gruba düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı.

Biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından saldırganlar, olay yerine geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemlerini arttırırken, caddede çok sayıda boş kovan bulundu. Saldırıda sokakta bulunan bazı iş yerlerine de mermi isabet etti.

Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın olay yerine gelen saldırganlardan birinin inerek kaldırımda bulunanlara silahla ateş ettiği görülüyor.

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