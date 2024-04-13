Küçükçekmece'de motosiklet yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de motosiklet yayaların arasına daldı: 4 yaralı
Küçükçekmece'de, motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı iddia edilen bir sürücü, kontrolü kaybederek yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde saat 16.20 sularında gerçekleşti. İddialara göre, Doğukan K. adlı sürücü, İstanbul Caddesi'nde 34 HFK 679 plakalı motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak ilerliyordu.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı ve ardından devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Doğukan K. ile kaldırımda yürüyen Büşra T., Fikriye T. ve Muhammet Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

istanbul-kucukcekmecede-motosiklet-yaya-39705-1.jpg

istanbul-kucukcekmecede-motosiklet-yaya-39705-2.jpg

istanbul-kucukcekmecede-motosiklet-yaya-39705-3.jpg

istanbul-kucukcekmecede-motosiklet-yaya-39705-4.jpg

istanbul-kucukcekmecede-motosiklet-yaya-39705-5.jpg

Son Haberler
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı Dünya
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı Yerel Haberler
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı
Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti Dünya
Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır Yerel Haberler
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı Video
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi Spor
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi
Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş Magazin
Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş