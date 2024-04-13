Küçükçekmece'de motosiklet yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Olay, Fatih Mahallesi'nde saat 16.20 sularında gerçekleşti. İddialara göre, Doğukan K. adlı sürücü, İstanbul Caddesi'nde 34 HFK 679 plakalı motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak ilerliyordu.
Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı ve ardından devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Doğukan K. ile kaldırımda yürüyen Büşra T., Fikriye T. ve Muhammet Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.