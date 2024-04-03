Küçükçekmece'de otele silahlı saldırı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti

Küçükçekmece'de E-5 Karayolu yan yol üzerinde yer alan 4 katlı bir otelin önüne saat 00.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, uzun namlulu silahla ateş açtı.

Kurşunlar otelin dış cephesine ve camına isabet etti. Bazı kurşunlar ise içinde yolcuların da bulunduğu seyir halindeki metrobüsün camlarına isabet etti.

Şüpheliler, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

METROBÜSTEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kurşunların isabet ettiği metrobüsteki yurttaşla, kısa süre içinde tahliye edildi. Şans eseri otelde ve metrobüste kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Otel ve metrobüste yapılan olay yeri incelemelerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.