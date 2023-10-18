Küçükçekmece’de restorana uzun namlulu silahlarla saldırı

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre göre 4 kişilik grup, lüks bir otomobille cadde üzerinde bulunan restorana geldi. Taşkınlık yapan grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı. Daha sonra araçlarıyla restorana geri dönen şüpheliler, uzun namlulu silahlar ve tabancalarla işletmeyi kurşun yağmuruna tuttular. Zanlılar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken işletmede ve o sırada cadde üzerinde park halinde olan bir araçta maddi hasar oluştu.

Lüks bir araçla işletmeye gelen 4 zanlının etrafı kolaçan ettikten sonra yaptıkları saldırı ve daha sonra olay yerinden uzaklaşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.