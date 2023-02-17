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Çöken balkon deprem paniği yarattı

Küçükçekmece’de bir sitedeki evin balkonunda çökme yaşandı. Çöken balkon vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. 

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:48
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Küçükçekmece’de yıkılan balkon paniği

Çöken balkon deprem paniği yarattı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Küçükçekmece’de bir sitedeki evin balkonunda çökme meydana geldi. Binada yaşayan bir vatandaş o anları anlatarak “Deprem oluyor sandık” dedi.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak’ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katındaki balkonda çökme meydana geldi. O anları anlatan bina sakini Necla Tuna saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Deprem olduğunu zanneden Tuna, kimseye bir şey olmadığını ifade etti. Binanın balkonunda ise maddi hasar meydana geldi.

“DEPREM OLUYOR SANDIK”

Bina sakini Necla Tuna “Bizde her hangi bir sıkıntı yok. Balkonun alt kısmı duruyor ama kenar duvarı yıkıldı. İyi ki sabah erken saatlerde oldu. Çocuklar uyuyordu Allah’tan balkonda kimse yoktu. Deprem oluyor sandık. Korktuk ama kimsede yaralanma falan meydana gelmedi” dedi.

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