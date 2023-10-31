Küçükmece'de yurtta kalan öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Küçükçekmece'de, akşam saatlerinde Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler, ihbarın ardından yurda gelem ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Küçükmece'de yurtta kalan öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Olay, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci akşam yemeğinde tavuk yedi. Öğrenciler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayeti ile durumu önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YURDA ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, baş dönmesi ve kusma şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Bazı öğrencilerin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği görüldü. Hastaneye, ambulanslarla ve kendi imkanları ile giden 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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