Kula’da uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı!

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal, ticaret, nakliye ve kullanımıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlarına devam ediyor.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri S.Ö.'yü durdurduğunda, şüpheli kaçmaya başladı ancak kısa sürede yakalandı. Yapılan üst aramasında 4 kutu içinde toplamda 180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceği ve bu tür maddelere geçit verilmeyeceği vurgulandı.