Kulak çınlaması neden ve kimlerde olur?

Kulak çınlaması olan bir kişi sıklıkla “zil sesi” duyar. Fakat diğer seslerin yanında tıslama, vızıldıma, ıslık çalma tıklama veya ıslık gibi başka sesleride duyabilir.

Çınlama bir hastalık değil işitme sinirine ait bir bölgeden kaynaklanan bir yankıdır.

Kulak çınlamaları genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkıyor.Az da olsa çocuklar ve ergenlerde gelişiyor.

Çınlama tüm yaşlarda özellikle yüksek seviyeli bir sese maruz kalınması sonrasında görülüyor. Kulak çınlaması her 10 kişide birinde görülüyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. Çınlamalar, uykusuzluk, anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, baş ağrıları gibi problemlere de neden oluyor.

Kulak çınlaması oluşumuna yol açan birçok neden var. İşte başlıcaları:

Bazen kulak kiri tıkanıklığı da çınlama problemine neden olabilir . Üst solunum yolu enfeksiyonları ve jap popping joint (TMJ ) bozuklukları da kulak çınlamasına neden olabilir .

Bazı kulak çınlaması çeşitleri yaşla ilgili işitme kaybı ile ilişkilidir. Yaşlandıkça kulaklarınızdaki sinir lifi miktarı azalır ve bu yüzden kulak çınlaması ile ilgili işitmeproblemlerine neden olur.

En yaygın çınlama nedenlerinden biri gürültüdür. Yüksek sesle müzik, atış, patlama, inşaat, bahçe makinelerinden gelen gürültüye maruz kaldıysanız, kendinizi kulak çınlamasından muzdarip olarak bulabilirsiniz.

Diğer nedenler ise şöyle:



İç kulakta yer alan işitme sinir uçlarındaki hasar,

Alerji,

Düşük ya da yüksek tansiyon,

Baş ve boyun bölgesine gelen darbeler,

Boyun kireçlenmesi,

Bazı ilaçların yan etkisi sonucu,

Diyabet,

Kulak zarındaki sorunlar,

Kulak enfeksiyonları,

Alerjik rinit,

Sinüzit,

Kulak bölgesinde travma,

Orta kulakta sıvı birikmesi,

Vücutta bazı vitamin, mineral eksiklikleri

Obezite, tütün ve alkol kullanımı

Orta kulaktaki kemiklerin eklem yerlerimin sertleşmesi,

Orta kulakta yer alan kasların kasılması,

Östaki tüpünün genişlemesi (hamilelik ya da kilo vermeye bağlı olabilmektedir),

Orta kulaktaki atardamar anomalileri,

Baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri,

Denge ve işitmeyi sağlayan sinirlerdeki tümör (akustik nörinom),

Tiroid hastalıkları,

Yaşlanma sonucu ortaya çıkan işitme sinirlerinde oluşan hasar,

Beyin tümörü

ÇINLAMA VARSA NE YAPMALI?

Sürekli duyduğunuz gürültülere ek olarak stres ,uyku sorunları ,endişe ve depresyonda yaşanabilir. Bunların hepsi kulak çınlamasını daha da kötüleştirir. Çınlama nadiren ciddi bir hastalığa bağlı görülsede,kulak çınlamanızı kontrol etmek için her durumda profesyonel bir işitme uzmanı ile görüşmeniz önemlidir. Endişe Etmeyin. Kulak çınlamanızın endişe ve stres ile artacağını bilmeniz bile size yardımcı olacaktır.

KULAK ÇINLAMASININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Yapılan tetkikler sonucunda eğer çınlamaya neden olabilecek bir hastalık varsa o hastalığın tedavisi yapılmaya başlanır. Tedavide hedeflenen kulak çınlamasını temelli ortadan kaldırmak değil, ihtimal dahilinde hastaya en az rahatsızlık vermesini sağlamak olmalıdır.