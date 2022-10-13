Kulaktan kan gelmesi neyin habercisi?

Uzmanlar, “Yüksek sesten dolayı, kulak çöpü ile kulak temizlerken kulağınızdan kan geldiyse en yakın doktora başvurun” diye uyarıyor.
Kulaktan kan gelme nedeni pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişiyor. En belirgin iki nedenden biri biri kulağa yabancı cismin girmesi diğeri ise travmalardır. Travmalar darbe, yaralanma, kaza gibi durumlarda gelişiyor.
KULAKTAN KAN GELMESİ HANGİ HASTALIĞIN HABERCİSİ?
Kulaktan kan gelmesi belirli hastalıkların habercisidir. Bu hastalıklar sağlık kuruluşlarında yapılan testler sonucu kesinlik kazanıyor. BU hastalıklar şöyle sıralanıyor:
Orta kulak kisti
Orta kulak kanseri
Mantar enfeksiyonları
Dış ve orta kulak iltihaplanması
Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin düşük olması
Tümörler
Polip meydana gelmesi
KULAKTAN KAN GELMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Kulaktan kan gelmesi kesin bir hastalık nedenini göstermez. Dış ve orta kulakta medyana gelen bir tümör kanama yapabilir. Kulaktan kan gelmesinin en tehlikeli durumlardan biri bu. Böyle durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Çok sık oluyorsa kandaki pıhtılaşma sorunları yüzünden olması ihtimali yüksek.
KULAK KANAYINCA NASIL HİSSEDİLİYOR?
Kulak kanamaları beraberinde bazı rahatsızlıkları oluşturur. Kanama ile beraber şunlar hissediliyor:
Kulak ağrısı
Kulakta akıntı hissi
Mide bulantısı
Uğultu sesi
Baş dönmesi
Ateş
Kulak çınlaması
KULAK KANAMASI EN ÇOK PİLOT VE HOSTESLERDE OLUYOR
Kulağın içine yabancı cisim girmesi en çok çocuklarda görülüyor. Çocuklar oyun oynarken kulaklarına küçük cisimleri sokunca kanama olabiliyor. Yetişkinlerde ise toka, cımbız, oya mili gibi küçük aletlerle kulakları temizlemek isterken verdikleri hasardan dolayı kulakta kanamalar meydana geliyor.
Çevresel faktörlerin dışında farklı sebeplerde bağlı olarak da kulakta kanama meydana gelebiliyor.
Kulaklardaki kanamaların diğer nedeni yüksek basınç. Sözgelimi; uçak seyahatlerindeki basınçlar, su altı dalışlar kulak zarına önemli ölçüde zarar verebiliyor. Özellikle pilot ve hostesler yüksek basınçla karşılaştığında kulakta kanama oluyor ve böyle durumlarda söz konusu pilot ve hostesler işyeri hekimlerince bulundukları kentte uçaktan indirilip tedavi altına alınıyor, iyileşene kadar da orada konaklatılıyor. Zira, kendi yaşadığı kente dönüşü sırasında da devam eden rahatsızlığı sonrasında ciddi işitme kayıpları ve travmalar yaşanıyor.
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