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Kulaktan kan gelmesi neyin habercisi?

Uzmanlar kulaktan kan gelmesinin ciddi bir sorunu beraberinde getirdiğini söylüyor. Peki, kulaktan kan gelmesi neyin habercisi? İşte yanıtı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:59
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Kulaktan kan gelmesihangi hastalığın işareti?

Kulaktan kan gelmesi neyin habercisi?
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Uzmanlar, “Yüksek sesten dolayı, kulak çöpü ile kulak temizlerken kulağınızdan kan geldiyse en yakın doktora başvurun” diye uyarıyor.

Kulaktan kan gelme nedeni pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişiyor. En belirgin iki nedenden biri biri kulağa yabancı cismin girmesi diğeri ise travmalardır. Travmalar darbe, yaralanma, kaza gibi durumlarda gelişiyor.

KULAKTAN KAN GELMESİ HANGİ HASTALIĞIN HABERCİSİ?

Kulaktan kan gelmesi belirli hastalıkların habercisidir. Bu hastalıklar sağlık kuruluşlarında yapılan testler sonucu kesinlik kazanıyor. BU hastalıklar şöyle sıralanıyor:

Orta kulak kisti

Orta kulak kanseri

Mantar enfeksiyonları

Dış ve orta kulak iltihaplanması

Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin düşük olması

Tümörler

Polip meydana gelmesi

KULAKTAN KAN GELMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kulaktan kan gelmesi kesin bir hastalık nedenini göstermez. Dış ve orta kulakta medyana gelen bir tümör kanama yapabilir. Kulaktan kan gelmesinin en tehlikeli durumlardan biri bu. Böyle durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Çok sık oluyorsa kandaki pıhtılaşma sorunları yüzünden olması ihtimali yüksek.

KULAK KANAYINCA NASIL HİSSEDİLİYOR?

Kulak kanamaları beraberinde bazı rahatsızlıkları oluşturur. Kanama ile beraber şunlar hissediliyor:

Kulak ağrısı

Kulakta akıntı hissi

Mide bulantısı

Uğultu sesi

Baş dönmesi

Ateş

Kulak çınlaması

KULAK KANAMASI EN ÇOK PİLOT VE HOSTESLERDE OLUYOR
 

Kulağın içine yabancı cisim girmesi en çok çocuklarda görülüyor. Çocuklar oyun oynarken kulaklarına küçük cisimleri sokunca kanama olabiliyor. Yetişkinlerde ise toka, cımbız, oya mili gibi küçük aletlerle kulakları temizlemek isterken verdikleri hasardan dolayı kulakta kanamalar meydana geliyor.

Çevresel faktörlerin dışında farklı sebeplerde bağlı olarak da kulakta kanama meydana gelebiliyor.
Kulaklardaki kanamaların diğer nedeni yüksek basınç. Sözgelimi; uçak seyahatlerindeki basınçlar, su altı dalışlar kulak zarına önemli ölçüde zarar verebiliyor. Özellikle pilot ve hostesler yüksek basınçla karşılaştığında kulakta kanama oluyor ve böyle durumlarda söz konusu pilot ve hostesler işyeri hekimlerince bulundukları kentte uçaktan indirilip tedavi altına alınıyor, iyileşene kadar da orada konaklatılıyor. Zira, kendi yaşadığı kente dönüşü sırasında da devam eden rahatsızlığı sonrasında ciddi işitme kayıpları ve travmalar yaşanıyor.

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