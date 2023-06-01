Kulak otu guatr hastalığına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan guatr hastalığına iyi gelen kulak otunun faydaları dikkat çekti.

GUATR HASTALIĞI NEDİR?

Boynun ön alt kısmında, nefes borusunun etrafında bulunan tiroit bezinin büyümesine ve şişmesine “guatr” denilir. Özellikle iyot eksikliği olan kişilerde yaygın görülür ve Türkiye’de de görülme sıklığı fazladır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, kadınlar erkeklere oranla 5 kat daha fazla risk altındadırlar.

KULAK OTU NEDİR?

Damkoruğugiller familyasından; tam ve etli yapraklı odunsu veya otsu bir bitkidir.

Çiçekleri salkım biçimindedir. Yeşil kısmı acıdır.

NASIL KULLANILIR?

Kulak otu bitkisinin, yeşil kısımları zeytinyağı ile karıştırılıp merhem yapılabilir.

Kulak otunun, salatası, turşusu, merhemi, çayı ve mezesi yapılabilmektedir.