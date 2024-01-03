Kulaktaki ölüm şekli belli oldu! 24 saatlik vaktiniz var

Kaynak: Haber Merkezi
Kulaktaki ölüm şekli belli oldu! 24 saatlik vaktiniz var
Kulaktaki bazı belirtilerin kalp krizinin göstergesi olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Kalp sağlığınızı kulaklarınızdan anlayabileceğiniz bildirildi. Uzmanlar, kulak memesi kırışıklıklarının kalp hastalığı riskini artırdığını söyledi.

Bu kırışıklığın kulak memesinin ortasında 45 derecelik bir çizgi şeklinde görüldüğü bildirildi.

Eğer böyle bir belirti varsa, vakit kaybetmeden doktora gitmeniz gerektiği önerildi.

Bu şekilde kalp krizinin ansızın vurabileceği ifade edildi.

Belirtilen tür bir değişiklik yaşanıyorsa bir doktora başvurmanın önemli olduğu önerildi.

Yakın zamanda bir kardiyoloğa görünmediyseniz vücudunuzdaki sinyalleri bilmenizde fayda olduğu vurgulandı.

KALP KRİZİNİN DİĞER BELİRTİLERİ…

-Kalp krizinin en yaygın belirtisi göğüste ağrı, baskı ve sıkışma olduğu biliniyor.

-Nefes almayı güçleştiren nefes darlığının olduğunun altı çizildi.

-Kalp krizi anında çene, sırt, boyun ve mide gibi vücut bölgelerine yayılan ağrı olduğu bildirildi.

-Sol kolda hissedilen ağrı ve uyuşma olduğu ifade edildi.

-Midede yanma ve hazımsızlık da belirtisi olduğu biliniyor.

-Mide bulantısı ve baş dönmesi olduğunun altı çizildi.

-Soğuk terleme diğer belirti olarak karşımıza çıktı.

-Aşırı yorgun hissetme de korkutan belirti olarak bildirildi.

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