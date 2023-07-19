Küle dönecekti! Yanmaya başlayan aracı vatandaşlar son anda kurtardı

Söke Kuşadası otoyolunda seyir halinde aniden kilitlenen otomobil önce kazadan, sonra yanmaktan kurtuldu.

Küle dönecekti! Yanmaya başlayan aracı vatandaşlar son anda kurtardı

Söke Kuşadası otoyolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde seyir halinde aniden kilitlenen otomobil önce kazadan, sonra yanmaktan kurtuldu.

Otomobilin seyir halindeyken elektrik aksamında arıza meydana geldi. Sürücü aksilik olduğunu fark edince aracını yol kenarına çekti.

Araçtan inen sürücü otomobilin ön kaputu içinde alev olduğunu fark etti.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kovalarla getirilen ve bir evden çekilen hortumla su sıkılarak alev söndürüldü.

Heyecanlı anların yaşanmasına neden olan olayda yardıma koşan vatandaşların sayesinde otomobil kül olmaktan kurtarıldı.

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