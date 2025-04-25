Kullandığı traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kullandığı traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kullandığı traktörün altına kalan kadın sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kurudere Mahallesi Yayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği bahçeden evine dönen Havva Köroğlu (50) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kadın sürücü Köroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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