Küllükte unutulan sigara evi yaktı

Kaynak: İHA
Küllükte unutulan sigara evi yaktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yanık unutulan sigara nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmazken ev sahibi son anda kurtarıldı.

Yangın, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 4. katında oturan M.K. sigarasını yanık unuttu. Yere düşen sigara mobilyaları tutuşturarak yangına sebebiyet verdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan yangına müdahale ederken, bir taraftan da evde mahsur kalan, M.K.'yi polis eşliğinde evden çıkardılar. Yangın kontrol altına alınırken, apartmanı duman sarması ve doğal gaz patlamasına karşı polis tüm apartman sakinlerini evlerinden tahliye etti.

Yangın nedeniyle büyük bir panik yaşadıklarını söyleyen apartman sakinlerinden Sudenaz Akkan, "Biz 3. katta oturuyorduk. Bir anda gürültüler oldu. Hemen dışarıya çıktık. Sonra aklıma geldi, aşağı indikten sonra tekrar eve çıkarak evde mahsur kalan 3 kedimi kurtardım." dedi.

Yangının sigaradan çıktığını belirten apartman yöneticisi Süleyman Kaya, "Yemek yerken sigara yakmış uyumuş kalmış. Sigara yere düşmüş, yangın çıkmış. İtfaiye polis ve sağlık ekipleri geldiler. Yangını söndürdüler. Apartman sakinlerini dumandan etkilenmemesi için dışarıya çıkarttılar." dedi.

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