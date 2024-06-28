Külotlu çorap cinayetinde karar

Geçen yıl el ve ayakları bağlanarak külotlu çorapla boğulan ve Tokat'ta yaşayan Semih Sevim cinayetinde tutuklu yargılanan eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, babası Cemal Çiftçi'ye ise müebbet hapis cezası verildi.

ORMANDA ELLERİ VE ALAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNMUŞTU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 1 Ocak 2023 tarihinde Sancaktepe'de ormanda elleri ve ayakları bağlı, külotlu çorapla boğulmuş kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada Sevim'in Tokat'ta yaşadığı ve bir süredir kayıp olduğu öğrenildi. Semih Sevim'in İstanbul’da görüştüğü kişileri ve sosyal medya paylaşımlarını, araç hareketliliğini inceleyerek 4 ayrı adreste eş zamanlı baskın düzenledi.

Semih Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Seçil Çiftçi’yi gözaltına aldı. Seçil Çiftçi daha sonra Semih Sevim ile ayrıldıklarını ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini ve aralarındaki bir kavga sırasında onu öldürdüğünü itiraf etti. Seçil Çiftçi, cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte Sancaktepe'de ormana attıklarını da anlattı.

itiraf etti. Seçil ve babası Cemal Çiftçi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davada bugün iki sanık hakkında karar açıklandı.