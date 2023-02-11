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Kültür Müdürlüğü’nden dünya mirası alanlarla ilgili açıklama

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı gibi Dünya Miras Alanları’nın güvenli ve kontrol altında olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:48
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Kültür Müdürlüğü’nden dünya mirası alanlarla ilgili açıklama

Kültür Müdürlüğü’nden dünya mirası alanlarla ilgili açıklama
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk andan itibaren başta personelin sağlık durumu, müze ve ören yerlerinin güvenliği, müze bina ve eserlerinin durumuyla kültür varlıklarının korunması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana müzelerinde herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Malatya müzelerimizde ufak çatlaklar dışında bir hasar oluşmamıştır. Müzelerimizin koleksiyonlarında ciddi bir hasar tespit edilmemiştir. Bununla birlikte etrafında bulunan binaların tehlike oluşturabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak Kahramanmaraş Müzemizin taşınabilir nitelikteki koleksiyonu güvenli bir müzemize nakledilmiştir.

Hatay Arkeoloji Müzemizin bir bölümünde hasar meydana gelmiştir. Bakanlığımızca, Acil Durum Eylem Planımız doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesi bu müzemize sağlanmıştır. Ayrıca elektrik kesintilerinin güvenlik zafiyeti oluşturmaması için müzemize güneş enerjili kamera sistemleri kurulmuştur."

GÜVENLİ DURUMDA VE KONTROL ALTINDADIR"
Dünya Miras Alanlarından Malatya Arslantepe'de kerpiç duvarlardan hafif kaymaların ve geçici çatı örtüsünde yer yer çökmelerin olduğunun tespit edildiği ancak alanda ciddi hasar oluşmadığı ifade edilen açıklamada, Diyarbakır surlarının sınırlı bir bölümünde hafif, Diyarbakır Suriçi'ndeki St. George Kilisesi'nin girişinde ise ufak çaplı dökülmeler bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

"Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı gibi diğer Dünya Miras Alanları'nda hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir." bilgisi verilen açıklamada, Gaziantep Kalesi ve Malatya Yeni Camisi başta olmak üzere bu şehirlerde bulunan bakanlığa bağlı olan veya olmayan tescilli tarihi yapılarda ve müzelerde oluşan hasara ilişkin detaylı çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Deprem bölgesine diğer müzelerden güvenlik personeli ve uzman personel desteği sağlandığı ve ihtiyaca göre çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Halihazırda tüm müze ve ören yerlerimiz güvenli durumda ve kontrol altındadır. İlk andan itibaren tüm teşkilatımız, depremden etkilenen personelimize destek için sahada ve merkezde üstün gayret ve örnek bir işbirliğiyle çalışmaktadır. Bu vesileyle basta mesai arkadaşlarımız olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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