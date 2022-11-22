22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Bakanlıktan sinema sektörüne 92 milyon liralık destek. Başvurular 26 aralıka kadar

Bakanlıktan sinema sektörüne 92 milyon liralık destek. Başvurular 26 aralıka kadar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektörüne toplamda 92 milyon liralık destek verildi. 2023 yılında desteklenecek projelerin başvuruların kabulü, 26 Aralık’a kadar devam edecek.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:52
Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 92 milyon liralık destek

Bakanlıktan sinema sektörüne 92 milyon liralık destek. Başvurular 26 aralıka kadar
+
Aa
-

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılının son destekleme kurulu toplantısında 32 proje için sinema sektörüne 17 milyon 340 bin lira destek sağladı. Bu desteklerle birlikte 2022 yılı içerisinde Bakanlık tarafından 293 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 92 milyon 198 bin liraya ulaştı. Yılın son destekleme kurulunda, "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Çekim Sonrası", "Ortak Yapım" ve “Yerli Film Gösterim” türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda; 4 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 6 milyon 900 bin lira, 1 "Çekim Sonrası" projesine 400 bin lira, 3 "Ortak Yapım" projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 “Yerli Film Gösterim” projesine 1 milyon 990 bin TL olmak üzere toplamda 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı.

YENİ YÖNETMENLERE DESTEK

Bakanlığın verdiği desteklerle 6 yönetmenin, ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. Yeni yönetmenlerin sektöre kazandırılmasında önemli payı olan desteği alan birçok film; Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi dünyanın en önemli film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.

ORTAK YAPIMLARA DESTEK

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi nedenlerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen "Ortak Yapım Desteği" türünde de üç projeye destek sağlandı. Kurulda; Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı “Man In A Blue Sweater”, Belçika ve Türkiye ortak yapımı "2M2" ile Gürcistan, İsviçre, Bulgaristan ve Türkiye ortak yapımı “Guria” adlı projelere destek sağlandı.

2023 yılında desteklenecek projelerin başvuruların kabulü, 26 Aralık’a kadar devam edecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
3
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
4
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
5
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
6
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.