Kulüp başkanı taraftarların arasına daldı. Tribünde kavga çıktı

Zonguldak FK, 3. Lig 4. Grup'ta evinde Kırıkkale FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi, mücadeleyi 2-1 kazandı. Zonguldak FK'nın gollerini 15. dakikada Umut Kerem Ayar ve 81. dakikada Melih Mert Kaya kaydetti. Kırıkkale FK'nın tek golü ise maçın 18. Dakikasında Osman Arslantaş'tan geldi.

Mücadelenin devre arasında Zonguldak FK'lı taraftarlar ve Kırıkkale FK taraftarları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevik Kuvvet polisi, tribünler arasında kalkanlarla barikat kurdu ve gerginliğin büyümesini engelledi.

BAŞKAN TARAFTARLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Zonguldak FK Başkanı Harun Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, taraftarların arasında dalarak her iki takım taraftarıyla konuşarak sakinleştirdi.