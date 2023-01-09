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Weghorst'un geleceği belli oldu

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, ayrılık isteğini yönetime iletti.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:51
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Kulüp ile konuştu. Weghorst yönetime bildirdi

Weghorst'un geleceği belli oldu
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçtaki hareketiyle gündem olan Wout Weghorst, ayrılık isteğini yönetime iletti. TRT Spor'un haberine göre ayrılmak isteyen Wout Weghorst, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 

Ronaldo'nun ayrılığının ardından forvetini güçlendirmek isteyen Manchester United, Weghorst'u en azından sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. 

ERİK TEN HAG İSTEKLİ

Avrupa basını da Manchester United ile Burnley'in Weghorst transferi konusunda anlaştığını yazdı. Önde gelen kaynaklardan The Athletic, Weghorst’un bonservisini elinde olan Burnley'in Manchester United her konuda anlaştığını yazdı.

Bu anlaşmada, Manchester United’ın Hollandalı menajeri Erik Ten Hag’ın çok istekli olmasının etkili olduğu bildirildi. Bazı İngiliz kaynakları da Hollandalı golcünün özellikle Dünya Kupası’ndaki performansının bu transferde belirleyici olduğuna yer verdi.

 

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