Kulüpler Birliği kural değişikliği için TFF'den yanıt bekliyor!

Kulüpler Birliği toplantısının ardından vakfın yeni başkanı Ertuğrul Doğan yabancı kuralına dair herhangi bir güncellemenin olup olmayacağına yönelik açılamalarda bulundu.

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bazı kulüplerimizin böyle bir beklentisi (yabancı kuralında kontenjanın artması) vardı. TFF'ye görüş bildirmiştik. Henüz net bir cevap gelmedi. Olacaksa, bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta olması lazım ki herkes planlamasını yapabilsin. Federasyonun cevabını bekliyoruz." diye konuştu.