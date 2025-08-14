Kulüpler Birliği kural değişikliği için TFF'den yanıt bekliyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Kulüpler Birliği kural değişikliği için TFF'den yanıt bekliyor!

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralı konusunda TFF'nin karar vermesini beklediklerini söyledi.

Kulüpler Birliği toplantısının ardından vakfın yeni başkanı Ertuğrul Doğan yabancı kuralına dair herhangi bir güncellemenin olup olmayacağına yönelik açılamalarda bulundu.

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bazı kulüplerimizin böyle bir beklentisi (yabancı kuralında kontenjanın artması) vardı. TFF'ye görüş bildirmiştik. Henüz net bir cevap gelmedi. Olacaksa, bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta olması lazım ki herkes planlamasını yapabilsin. Federasyonun cevabını bekliyoruz." diye konuştu.

Son Haberler
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret