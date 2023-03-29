Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş gelişme. Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek geldi

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün İstanbul’da kritik bir toplantı gerçekletirdi. Ali Koç’un başkanlığında gerçekleşen toplantının ana gündem maddesi Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig’den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor hakkında aldığı karara Beşiktaş’ın yaptığı itiraz oldu. Toplantıya katılmayan Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Ümraniyespor, Karagümrük ve Konyaspor'dan yazılı görüş alınacak.

Toplantı sonrası Ali Koç, şu sözleri kullandı;

"HATAYSPOR GÖRÜŞ BİLDİRMEK İSTEMEDİ"

-7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka görüşü savundu. Toplantıda 12 kulüptük, Hatayspor görüş bildirmek istemedi. İki alternatifin de artısı ve eksisi var. Birinci alternatif, tescil olan maçlar kalsın ve sonrakiler hükmen mağlup olsun. Bu sadece Süper Lig'e değil, bütün alt liglere de uygulanacak. Maçlar hiçbir şekilde sayılmasın diyenlerin de kabul edilebilir argümanları var.

"TFF'YE SUNACAĞIZ"

-Geldiğimiz nokta itibarıyla, bu konu hakkında 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bunları TFF'ye sunacağız. Aramızdaki ilkesel karara göre, 3'te 2'lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; bu takım bunu istiyor, bu takım bunu istiyor diye TFF'ye sunacağız. Kulüpler için yaşayan bir TFF kimliği kısa süre içinde gösterildi. Diğer iki TFF ile karşılaştırdığımızda, siyah ile beyaz kadar fark var. Biz görüşlerimizi ileteceğiz, onlar ne karar alacak göreceğiz. Ne karar alırlarsa, bunu anlayışla karşılayacağız kulüpler olarak.

PLAY-OFF KONUSUNA YANIT VERDİ

-Play-off konusu, basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışma olmadı. Sezonun önemli bölümünün bittiği noktada, böyle radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar mantıklı, emin değilim.