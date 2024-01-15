Kulüpler Birliği'nde çıkan sonuç şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Kulüpler Birliği'nde çıkan sonuç şaşırttı
Kulüpler Birliği toplantısının sona ermesinin ardından başkanlar tek tek çıkış yaptı. Ancak kimse bir açıklamada bulunmadı.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın İstanbul’daki merkezinde gerçekleşen toplantından bir sonuç çıkmadı. sonrası

Süper Lig’in geleceğini şekillendirecek yayın ihalesi, yeni yabancı kuralı ve e-bilet gibi konular masaya yatırıldığı toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Toplantıya, vakfın başkanı Ali Koç’un yanı sıra Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katılım gösterdi.

MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca da toplantının ilk bölümünde yer aldı ve ardından başkanlarla vedalaşarak ayrıldı.

Toplantının sona ermesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

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