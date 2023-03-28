Kulüpler Birliği toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, çarşamba günü Ali Koç başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılacak.

TFF, verdiği kararla deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Beşiktaş ise bu karara itiraz etmişti.

Siyah Beyazlılar, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savunuyor.

Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşlerini yarın dile getireceği, burada ortak bir karar alınması halinde TFF'ye gidileceği öğrenildi.