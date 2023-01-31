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Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından bir takımın mücadele edeceği 2022 Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:27
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Kulüpler Dünya Kupası başlıyor

Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
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Fas'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmaları, başkent Rabat ve Tanca şehrinde oynanacak.

Turnuvadaki ilk mücadelede, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi finalisti El-Ehli (Mısır) ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City (Yeni Zelanda) karşılaşacak. Başlama vuruşu yarın TSİ 22.00'de yapılacak maçı kazanan takım tur atlayacak.

Fas ligi şampiyonu Wydad'ın CAF Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşmasıyla finalist El-Ehli Kulübüne, ev sahibi kontenjanından turnuvaya katılma hakkı verilmişti.

Bu müsabakanın galibi, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Seattle Sounders (ABD) ile 4 Şubat'taki 2. turda karşı karşıya gelecek.

Aynı gün, Fas ekibi Wydad ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde sezon tamamlanmamasından dolayı bir önceki senenin şampiyonu olarak kupaya katılması kararlaştırılan El-Hilal (Suudi Arabistan), diğer 2. tur maçında mücadele edecek.

YARI FİNALE KADAR OYNAMAYACAK

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Flamengo, kupaya yarı finalden itibaren katılacak. Brezilya kulübünün 7 Şubat'ta yapılacak yarı finaldeki rakibi, Wydad-El Hilal karşılaşmasının galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de turnuvaya yarı finalde dahil olacak. 2014, 2016, 2017 ve 2018'de olmak üzere kupayı 4 kez kazanan İspanya ekibi, Seattle Sounders ile ilk turu geçen takım arasındaki maçın galibiyle 8 Şubat'ta karşılaşacak.

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'ta Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Önceki turnuvada İngiltere temsilcisi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını uzatmalarda 2-1 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

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