Kulüpler Dünya Kupası'nda kura çekimi yapıldı. Dünya devine ilginç rakip

12-22 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kura çekimi yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kulüpler Dünya Kupası'nda kura çekimi yapıldı. Dünya devine ilginç rakip

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kura çekimi Suudi Arabistan'ın Cidde'de şehrinde düzenlendi.

FIFA Turnuvalar Direktörü Jaime Yarza tarafından gerçekleştirilen kura çekimi bu yıl 20. kez düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

12-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada maçlar Cidde'de oynanacak.

CONMEBOL'dan turnuvaya katılacak takım COPA Libertadores finalinin ardından belli olacak. Libertadores'te Boca Juniors, Palmerias, Fluminense ve Internacional final mücadelesi verecek.
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda maç programı şöyle:

1. Tur (Maç 1)
Al-Ittihad-Auckland City

2. Tur
Al-Ahly- Al-Ittihad/Auckland City maçının galibi (Maç 2)
Club Leon - Urawa Reds

Yarı final
Libertadores şampiyonu / Maç 2 galibi
Club Leon - Urawa Reds maçının galibi / Manchester City

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