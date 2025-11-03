Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’nin, Portekiz devi Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerde hala bekleneni verebilmiş değil. Zaman zaman taraftarların tepki gösterdiği Kerem Aktürkoğlu, adeta eski kulübünü karıştırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA’YI PİŞMAN ETTİ

Portekiz basınında yer alan habere göre; Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne kabus gibi başlayan Benfica’da işler iyi gitmiyor. Takımın başına Jose Mourinho’yu getiren kırmızı-beyazlılarda olumlu anlamda pek bir değişim olmaması taraftarları isyan ettirdi. Bu doğrultuda Kerem Aktürkoğlu için taraftarlar isyan etti.

Lizbon ekibinde taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’nun satışının bir hata olduğunu ve yönetimin yanlış karar aldığını belirtilen paylaşımlar yaptı. Çıkan haberde, yönetimin de bu ayrılıktan dolayı pişman olduğu aktarıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN BENFICA RAKAMLARI

Geride kalan sezonun başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinin formasını tüm kulvarlarda 58 maçta terletmiş ve 3706 dakika sahada kalmıştı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sürelerde 17 gol atarken, 13 de asist yapma başarısı göstermişti.