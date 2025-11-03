Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da 67 dakika sahada kalan Yunus Akgün'ün sakatlandığı açıklanmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Devre arasında Yunus'un biraz ağrısı oldu. Sonrasında oyundan çıkarmak zorunda kaldık." ifadelerini kullanmıştı.

Ajax maçı öncesi Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim : 2

YUNUS AKGÜN AJAX MAÇINI KAÇIRABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre; Yunus Akgün'ün bugün MR'ı çekilecek. Milli oyuncunun çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Ajax maçında forma giymesi beklenmediği kaydedildi.

25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Kocaelispor maçında da forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

