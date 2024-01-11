Kum yüklü kamyon hafif ticari aracı ezdi geçti. 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Kum yüklü kamyon hafif ticari aracı ezdi geçti. 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ta kum yüklü bir kamyon hafif ticari araca çarptı. Yaşanan kazada sürücü Bahattin Pirecioğlu (38) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak-Gökçebey yolu Bakacakkadı beldesi mevkisinde meydana gelen olayda, Atakan Turpçu'nun kullandığı 67 ADC 582 plakalı kum yüklü bir kamyon, ana yola çıkmaya çalışan Bahattin Pirecioğlu'nun kontrolündeki hafif ticari araca hızla çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 YARALI

Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle ters dönerken, kontrolden çıkan kamyon hızını alamayarak şarampole devrildi. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yaşanan kazada Pirecioğlu hayatını kaybetti, Hafif ticari araç içerisindeki Elif Yılmaz ile diğer sürücü Turpçu yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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