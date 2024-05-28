Kumar operasyonunda dudak uçuklatan ceza

Kaynak: İHA
Kumar operasyonunda dudak uçuklatan ceza

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen operasyonda kumar oynadığı belirlenen şahıslara para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Davutlar Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığına ilişkin alınan ihbar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, masa etrafında kumar oynayan 4 şahıs tespit edildi.

Masanın üzerinde bulunan 1200 TL nakit paraya ve 106 adet oyun kağıdına el konulurken kumar oynattığı belirlenen A.T. isimli şahıs ile kumar oynayan 4 şahıs, işlemleri yapılmak üzere Davutlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kumar oynayan 4 şahsa, toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

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