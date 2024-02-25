Kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da bulunan bir kafede kumar oynandığı yönünde sosyal medyada paylaşılan içerik sonrası harekete geçti. Kafenin giriş ve çıkışlarını takip eden ekipler, bir süre sonra adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda içeride iş yeri sahibi dahil olmak üzere 10 şahsın masalar etrafında iskambil kağıtları, oyun pulları oyun zarları ile oyun oynadığı görüldü. Adres içinde yapılan aramalarda, iskambil kağıtları, çok sayıda pul, yazboz kağıtları ve 700 lira ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsa toplam 64 bin 250 lira cezai işlem uygulandı. İşyerinin sahibi olan şahsa ise ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.