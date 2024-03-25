Kumar oynarken polise yakalandılar

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri tarafından; kumar oynanması için yer ve imkan sağlama saçlarıyla mücadele kapsamında; 21 Mart tarihinde İskenderun Savaş Mahallesi'nde bulunan kıraathanede 22 şahsın kumar oynadığı ekipler tarafından suçüstü yapılarak tespit edildi. Masada bulunan 2 bin 400 TL para ve 670 adet iskambil kağıdına el konuldu. Olayla ilgili olarak iş yeri işletmecisi T.T. hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken kumar oynayan kişilere toplam 141 bin 350 TL idari para cezası düzenlendi.