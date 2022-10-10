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Kumar oynarken suçüstü yakalandılar, ceza kesildi

Kahramanmaraş'ta bir kahvehaneye kumar operasyonu düzenledi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 şahsa, 7 bin 276 lira ceza kesildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 13:41
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Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza

Kumar oynarken suçüstü yakalandılar, ceza kesildi
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, polisin bir kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakaladığı 4 şahsa, 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 4 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Şahıslara Kabahatler Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılırken, 1600 TL paraya da el konuldu.

4 şahsa kumar oynamak suçundan 7 bin 276 lira para cezası kesildi.


(Kaynak: İHA)

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