Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı

Kaynak: İHA
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı

Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye toplamda 64 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye toplamda 64 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Dörtyol Ocaklı Mahallesinde bir işyerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimde; mekanda sigara içildiği ve masada bulunan şahısların kumar oynadıkları tespit edildi, masada 498 adet poker pulu ve çantası, 5 adet Zar, 52 adet iskambil kağıdı, 1 adet fiyat listesi yazan yazboz defteri olduğu tespit edildi. Kumar oynayan 10 kişiye toplam 64.250 TL idari para cezası uygulanırken, İş yeri sahibi F.K. ile eşi E.K.'ya kumar oynanması için yer ve mekan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

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