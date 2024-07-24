Kumarbazlara 1 milyon 657 bin TL ceza

Kumarbazlara ceza yağdı

İzmir'de Jandarmadan kumarhane baskını, Ekipler 5 ayrı adrese baskın düzenledi. Kumar oynadığı belirlenen 258 kişiye 1 milyon 657 bin lira ceza kesti. Kumar oynatan 5 kişi de gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde bir dizi operasyon düzenledi. Bornova'ya bağlı Gökdere ve Egemenlik mahallelerinde bulunan 5 iş yerine baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında kumar oynadıkları belirlenen 258 kişiye toplam 1 milyon 657 bin TL ceza kesillirken, işletmeler jandarmaca mühünlendi. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken 5 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan beş kişi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan iki şüphelinin de gözaltına alındı öğrenildi.