Kumarbazlara 1 milyon 657 bin TL ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kumarbazlara 1 milyon 657 bin TL ceza

İzmir'de jandarma kumar oynatılan 5 iş yerini bastı. Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 258 kişiye 1 milyon 657 bin TL ceza kesildi.

Kumarbazlara ceza yağdı

İzmir'de Jandarmadan kumarhane baskını, Ekipler 5 ayrı adrese baskın düzenledi. Kumar oynadığı belirlenen 258 kişiye 1 milyon 657 bin lira ceza kesti. Kumar oynatan 5 kişi de gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde bir dizi operasyon düzenledi. Bornova'ya bağlı Gökdere ve Egemenlik mahallelerinde bulunan 5 iş yerine baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında kumar oynadıkları belirlenen 258 kişiye toplam 1 milyon 657 bin TL ceza kesillirken, işletmeler jandarmaca mühünlendi. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken 5 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan beş kişi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan iki şüphelinin de gözaltına alındı öğrenildi.

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