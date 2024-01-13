Kumarbazlara polisten rekor ceza

İHA’nın verdiği bilgiye göre, Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi’nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri 6 Ocak’ta operasyon yaptı. Ruhsatlı bir kıraathane olan yerde, 16 kişinin kumar oynadığı ortaya çıktı.

Kumarbazlara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre toplam 102 bin 800 TL idari para cezası verildi. Yerde 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve kapalı alanda sigara içildiği de belirlendi. Yapılan aramalarda kumar oynarken kullanılan 220 bin 900 TL, bin 200 Euro ve 20 bin Dolar’ın yanı sıra, 360 oyun pulu ve 8 deste iskambil kağıdı da bulundu.

İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ

Yerin sorumlusu 56 yaşındaki K.D. isimli kişi, polis merkezine götürüldü. K.D.'nin 12 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Diğer yandan, Esenyurt’ta Güzelyurt Mahallesi’nde bir yerde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. 31 Aralık 2023 tarihinde saat 20.00’de yapılan baskında, içeride 6 kişinin bilgisayarlarla sanal tombala oynadığı görüldü.

6 kişiye Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre 24 bin 330 TL para cezası kesildi. Sanal kumar oynarken kullanılan 6 hard disk de polis tarafından alındı. Yerde 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığı da anlaşıldı.

Ruhsatsız olan yer daha önce mühürlenmişti ama mühür kırılmıştı. Yer, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi. Yerin sorumlusu 55 yaşındaki F.D. isimli kişi, 15 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. F.D., ele geçirilen malzemelerle birlikte polis merkezine götürüldü.