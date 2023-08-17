Kumarhane baskını: 8 gözaltı

Küçükçekmece’de bir kumarhaneye baskın yapıldı. Baskında 8 kişi gözaltına alındı.

Kumarhane baskını: 8 gözaltı

Fatih Mahallesi'nde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçerek operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında kumar oynayan G.A., D.F.K., F.N., M.Y.K., T.S., D.A. ve F.Y. isimli şahıslar ile iş yeri sahibi M.B.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 465 adet oyun pulu, kumardan elde edildiği belirlenen 1 milyon 470 bin nakit para ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

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Karakolda ifadeleri alınan G.A., D.F.K., F.N., M.Y.K., T.S., D.A. ve F.Y. isimli şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, iş yeri sahibi M.B.O ise, “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi. M.B.O, adliyede savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaçak kumar oynatılan yer ise Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekiplerince süresiz mühürlendi.

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