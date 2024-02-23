Kumarhaneye şok baskın: 1 milyon lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde bulunan bir işletmede, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese düzenlenen operasyonda, 173 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Karşılarında jandarmayı görenler şaşa kalıp yüzlerini saklamaya çalışırken, kumar oynadıkları esnada yakalanan 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynatılan ekipmanlara ekipler tarafından el konulurken, işletmenin sahibi B.B. hakkında, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçu kapsamında adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan işletme sahibi, jandarmaya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.