Kumarhaneye şok baskın: 1 milyon lira ceza

Kaynak: İHA
Kumarhaneye şok baskın: 1 milyon lira ceza
İzmir'de bir işletmeye, jandarma tarafından kumar baskını yapıldı. Kumar oynarken yakalanan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira para cezası verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde bulunan bir işletmede, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese düzenlenen operasyonda, 173 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Karşılarında jandarmayı görenler şaşa kalıp yüzlerini saklamaya çalışırken, kumar oynadıkları esnada yakalanan 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynatılan ekipmanlara ekipler tarafından el konulurken, işletmenin sahibi B.B. hakkında, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçu kapsamında adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan işletme sahibi, jandarmaya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

aw147795-02.jpg

aw147795-03.jpg

Son Haberler
Arapları almak için Türk müşterileri indirdi. Yazıklar olsun bu taksicilere. Yıkılsın bu harami düzeni Gündem
Arapları almak için Türk müşterileri indirdi. Yazıklar olsun bu taksicilere. Yıkılsın bu harami düzeni
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı belli oldu
İkinci el otomobilde son gelişme Ekonomi
İkinci el otomobilde son gelişme
Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi Ekonomi
Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi
Başkentte kaçakçılık operasyonu Gündem
Başkentte kaçakçılık operasyonu
Turistlerin çılgın partisi hastanede son buldu Dünya
Turistlerin çılgın partisi hastanede son buldu