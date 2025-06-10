Kumarhaneyi okul ile kamufle ettiler! Kıbrıs'ı Adana'ya taşıdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da bir özel okulun bitişiğindeki bodrum katında kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine polis baskını düzenlendi. Düzenlenen baskında 8 kişi gözaltına alındı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı’nda bir özel okulun bitişiğindeki inşaat malzemesi satılan iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Abdullah G.’nin iş yerine baskın yaptı. İş yerindeki Halil P. (48), oğulları Cabbar P. (22), Abdülkadir P. (20) ve yeğeni Salih P. (29), arkadaşları Turan K. (56), Murat Ç. (47) ile temizlik görevlisi Birkan K. (34) gözaltına alındı. İş yeri sahibi Abdullah G. ise adresine yapılan baskında yakalandı.

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‘HOBİ AMAÇLI KULLANIYORUZ’

Bodrum katında arama yapan ekipler, kumarda kullanılan 3 oyun masası ile ofiste ise 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 77 mermi ile 13 uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Abdullah G., sorgusunda, “Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını da hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz” dedi.

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Öte yandan Abdullah G.’nin daha önce de ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan kaydı olduğu, aynı iş yerinin de bu nedenle mühürlendiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah G., Birkan K., Cabbar P., Abdulkadir P. ve Turan K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Halil P., Salih P. ve Murat Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ele geçirilen silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

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