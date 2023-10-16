Kumaş yüklü tır alev alev yandı. Otoyol dumana boğuldu

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevkiinde seyir halindeki kumaş yüklü TIR alev alev yandı. Dorse yanarak küle döndü. Yangından dolayı oluşan duman otoyolu kapladı. Bölgede yoğun trafik oluştu.

KAYNAK: DHA
Kumaş yüklü tır alev alev yandı. Otoyol dumana boğuldu

Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevkii Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında seyir halindeki kumaş yüklü TIR'da yangın çıktı. sariyerde-kumas-yuklu-tir-alev-alev-yandi-6967-dhaphoto6.jpg

İddiaya göre şoför Hasan Çakar, Çek Cumhuriyeti plakalı TIR ile Bursa'dan yüklediği kumaşları Hollanda'ya götürmek üzere yola çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra TIR'ın dorse balatalarından dumanların yükseldiğini fark eden Çakar, TIR'ı kenara çekti.

sariyerde-kumas-yuklu-tir-alev-alev-yandi-6967-dhaphoto1.jpg

Bu sırada dorse kısmı alev aldı. Hızlı bir şekilde çekiciyi dorseden ayıran şoför, çekiciyi yanmaktan kurtardı ancak dorse alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürmeye çalışırken, jandarma da başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

OTOYOL DUMAN ALTINDA KALDI, GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Yangından dolayı yükselen dumanlar, rüzgârın da etkisiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nu kapladı. Görüş açısının düşmesi üzerine trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

sariyerde-kumas-yuklu-tir-alev-alev-yandi-6967-dhaphoto3.jpg

dirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaklaşık üç saat süren çalışmalar sonucu yanan TIR söndürülürken, trafik akışı da normale döndü.

ÇEKİCİYİ ÇIKARMASAM PATLAYABİLİRDİ'

TIR'ın şoförü Hasan Çakar "Aracı Bursa'dan kumaş yükledim. Yolda ilerliyordum balata ısındı sonra kumaşa temas etti. Kumaşa temas edince hızlı bir şekilde yanmaya başladı. Yangın tüpümle ilk alevlere müdahale ettim ama fayda etmedi.

sariyerde-kumas-yuklu-tir-alev-alev-yandi-8402-dhaphoto7.jpg

Bize bazı durumlarda çekiciyi çıkarmamamızı söylüyorlar, aradım firmamı çekicinin iki deposu da ağzına kadar yakıt doluydu, çıkar dediler. Ben de, TIR yanarken kendi hayatımı tehlikeye attım, dorsenin ayaklarını indirdim çekiciyi aldım kurtardım. Kurtarmasam patlayabilirdi" dedi. Ekiplerin yangınla ilgili çalışması sürüyor.

sariyerde-kumas-yuklu-tir-alev-alev-yandi-8402-dhaphoto9.jpg

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Doğa Koruma Milli Parklar'dan 'Haftaya bir iyilik masalıyla başlayalım' paylaşımı Yaşam
Doğa Koruma Milli Parklar'dan 'Haftaya bir iyilik masalıyla başlayalım' paylaşımı
İsrail Gazze’de 250 noktayı böyle yerle bir etti Dünya
İsrail Gazze’de 250 noktayı böyle yerle bir etti
Tavuz kuşu hem kendi yavrusuna hem de tavuk yavrusuna annelik yapıyor Yaşam
Tavuz kuşu hem kendi yavrusuna hem de tavuk yavrusuna annelik yapıyor
Bursa'da ilginç bir gelin alma adeti: Yangın tüpü ve boyalarla karşılandılar Video
Bursa'da ilginç bir gelin alma adeti: Yangın tüpü ve boyalarla karşılandılar
Bakan emeklilere yapılacak en düşük zam oranını açıkladı. Emekliler inanamadı ateş püskürdü Ekonomi
Bakan emeklilere yapılacak en düşük zam oranını açıkladı. Emekliler inanamadı ateş püskürdü
Hadise İsrail-Filistin savaşına yaptığı paylaşımla isyan etti Magazin
Hadise İsrail-Filistin savaşına yaptığı paylaşımla isyan etti
Yol verme tartışması büyüdü, İETT şoförüne saldırıp otobüsü taşladılar Video
Yol verme tartışması büyüdü, İETT şoförüne saldırıp otobüsü taşladılar