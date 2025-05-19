Küme düşen Sivasspor’da Manaj, Rıza Çalımbay’a öfke kustu: Egosunu önde tuttu

Süper Lig'de Samsunspor yenilgisiyle küme düşen Sivasspor karıştı. Teknik ekiple yaşadığı problemlerle gündeme gelen Sivasspor’un Arnavut forveti Manaj, takımın başarısızlığında Rıza Çalımbay’ın tutumunun önemli rol oynadığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Manaj, sakatlığını atlattığını ve kadroda olmak istemesini söylemesine rağmen Çalımbay’ın kendisini kadroya almadığını ifade etti.

Rey Manaj'ın sosyal medyada yaptığı açıklama şu şekilde;

"Değerli Sivassporlular, Son günlerde yapılan basın açıklamalardan sonra polemik yaratmamak adına maçı beklemeye karar verdim. Bodrumspor maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklaması beni gerçekten çok şaşırttığını söylemek isterim, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti.

İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım, Bu süreçte takımımı yalnız bırakmamak için iltihap giderici ilaçlar kullanarak mücadelemi sürdürdüm.

BENİ ANTRENMANDA ÇIKARMAK İÇİN BAHANESİ VARDI

Bu hafta 3 gün antrenmanlara katılamadım tedavimden dolayı ve 4. gün antrenman yapabileceğimi söyledim ama hocam bir bahane bulup kulüp doktoruna eğer hala ağrım varsa antrenman yapmamamı söyledi, belli ki beni antrenmandan çıkarmak için bir bahanesi vardı ki bu önceden planlanmış bir şeydi sanırım.

İki gün aralıksız antrenman yaptıktan sonra hocaya ve sportif direktöre yüzde 100 hazır olmadığımı ama oynayabileceğimi, ayrıca gelip yedek kulübesinde bile olsa sonradan da oyuna girmeye hazır olduğumu söyledim, asla bana verilen görevden kaçmam ve beni maç kadrosuna almadıklarını mesajla öğrendim ve kulüpten otobüs ayrılana kadar da bir değişiklik yapılır umudu ile bekledim.

Bazen hocanın kişisel egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor."

ÇALIMBAY ‘GAYRET ETMESİ GEREK’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Bodrum FK maçı sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay, Rey Manaj hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Çalımbay, “Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık” sözleriyle futbolcuyu eleştirmişti.