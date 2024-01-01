Kümesine dadanan tilkiyi yakaladı. Zarar vermeden doğaya saldı

Sivas’ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyünde Mutlu Demir’e ait olan kümese, kışın gelmesiyle birlikte yemek bulmakta zorlanan bir tilki dadandı.

Tilkinin tekrar kümese girdiğini fark eden Mutlu Demir, hemen kümese giderek tavuklarına zarar gelmeden tilkiyi yakalamayı başardı.

Demir, tilkiyi, tavuklarına zarar vermesine rağmen tekrar doğaya bıraktı. Demir'in bırakmasıyla tilki koşarak uzaklaştı.

Mutlu Demir, tilkinin çok güzel bir görüntüsü olduğunu ifade ederek, “Arkadaşlar geçen sene kümesime bir tilki dadanmıştı. 25-30 tane tavuğumu yemişti. Bu sene bir tane daha dadandı. Yine yakaladım. Doğaya bırakacağım. Bu tilki pek fazla yiyemedi. Çok güzel görüntüsü var” dedi.