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Tekirdağ'da kumruyu avlayan atmaca balıkçıya daldı 

Tekirdağ'da yakaladığı kumru ile balıkçıya dalan atmaca, yaraladığı kumruyu düşürüp işletmeyi birbirine katarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:17
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Kumruyu avlayan atmaca balıkçıya daldı 

Tekirdağ'da kumruyu avlayan atmaca balıkçıya daldı 
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İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir balıkçıda ilginç anlar yaşandı. Bir kumruyu hedefine alan atmaca, bir çırpıda yakaladığı avıyla ilçedeki bir balıkçıya daldı. İşletme sahibi ve balık almaya gelen müşterilere büyük panik yaşattı. 

O sırada pençelerine alıp yaraladığı kumruyu bırakarak kaçmaya çalışan atmaca, balıkçıyı da birbirine kattı. O anlar, dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

İSİM KOYDULAR

Müşteriler ve işletme sahibinin müdahalesi sonucu atmaca dışarı kaçıp gözlerden kaybolurken, atmacadan aldığı darbelerle yaralanan kumru ise esnafa sığındı. Atmacanın pençelerinden kurtulan kumruyu alan işletme sahibi Behiç Karacı, kendi imkanlarıyla tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı. 'Şanslı' ismi verilen kumru, şimdilik emin ellerde sağlığına kavuşuyor.

"İNANILMAZ OLAY"

Balıkçı Behiç Karacı yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir hadise başımıza geldi. Dükkana tam bir müşteri girdiği sırada, müşterinin hemen arkasından atmaca kumruyla dükkana giriş yaptı. Atmaca güvercini dükkanın içerisinde tutmadı, buraya bırakıp dışarıya çıkmaya çalıştı. Burayı karmakarışık etti. Buradan kurtarmak isterken o kendisi buradan sıyrıldı, uçtu gitti. Sonra yaralı güvercin bize kaldı. 2 gündür bakıyoruz. İyileştirdik, durumu iyi. Birkaç gün sonra tekrar doğaya salacağız" dedi.

"ŞAŞIRDIK KALDIK"

Bu durum karşısında büyük şaşkınlık geçirdiklerini dile getiren Karacı, "Yani çok şaşırdık, ayaklarının arasında buraya getirdi. İki adet kuş, ne olduğunu anlayamadık. Cama vurunca biz de hemen üzerine koştuk dışarıya atalım diye, kendisi yolunu buldu çıktı gitti. Yani bu evcil bir hayvan değil, doğaya bırakacağız" dedi.

Balıkçı Behiç Karacı "O şekilde müdahale etmeden doğaya bıraksaydık muhtemelen bir kedi kapacaktı ya da o arkadaş çatıya kondu, tekrar inip alacaktı. Çünkü atmacalar avlarını takip ediyor. Biz de birkaç gündür baktık durumu iyi. Muhtemelen yarın öbür gün salacağız. Tekrar doğal yaşamına devam edecek. Hayvanlar bir şekilde hayatımızın içerisindeler. Onlarla ilgili enteresan şeyler oluyor. Ama en ilginçleri buydu benim için" diye konuştu.

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Hacı Yörükoğlu
6.01.2023 11:30
Allah razı olsun bu arkadaşımızdan. Çok güzel bir şey yapıyor...  
 
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