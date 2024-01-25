Kumsalda 3 ceset daha bulundu. Yine Akdeniz kıyıları

Antalya’nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerinde de cesetler ortaya çıktı.

Antalya’da 8 Muğla’da 1 ceset sahil kenarlarında bulundu. Bazı cesetlerin parçalanmış olması dikkat çekti. Gündem olan olayın ardından KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay infial yarattı. Yavru vatan kıyılarında da cesetlerin bulunması akılları karıştırdı.

8 Ocak’ta Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde çürümeye başlamış bir ceset bulundu. Cansız bedenin bir kadına ait olduğu da öğrenildi.

İkincisi ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulundu. Yine kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu aktarıldı.

Üçüncüsü mise 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulundu. Bu cansız bedenin de bir kadına ait olduğu bildirildi.

ANTALYA VE MUĞLA’DA 9 CESSET

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8'i Antalya, 1'i Muğla olmak üzere kıyılara vuran 9 cansız bedenle ilgili açıklamalar yaptı.

Yerlikaya cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, geçtiğimiz aylarda Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiğini saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiğini ve müteakiben teknenin kaybolduğunun belirlendiğini de açıkladı.