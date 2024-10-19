Künefeye havada 10 takla attırdı. Nedeni ortaya çıktı

Gastronomi şehri Hatay’ın tescilli lezzeti künefeyi, Köprübaşı mevkisinde prefabrik iş yerinde müşterilerine sunan Nuri İmren, çektiği videoyla arkadaşlarına meydan okudu. Künefeye havada 10 takla attırmayı başaran Nuri Usta, bu anlarıysa sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede ilgi odağı olan künefenin metrelerce havaya uçtuğu anlar izleyenleri de gülümsetti. Eşsiz lezzet künefenin tanıtımına fayda sağlayan görüntüler sonrası Nuri Usta, vatandaşları künefe tatmaya davet etti.

Künefeye havada 10 takla attırmayı başaran künefe ustası olan Nuri İmren, “Künefe ustasıyım ve Köprübaşı'nda künefeci dükkanım var. Gastronomi şehri olan Hatay'da ilk akla künefe gelir. Arkadaşlarla iddiaya girmiştik bir künefeye kaç takla attırırsın diye. Ben de Nuri Usta atar dedim. Künefe tepsisini alıp Köprübaşı'na gittim. Ne kadar uzağa gideceğini bilmiyorum ama var gücümle tepsiye yukarı attım. Künefe yukarıda 10 takla attı" dedi.

Nuri İmren "Videoda orijinal değil diye yorumlar geldi ama hiçbir kesilme duraksama falan olmadı, video orijinal. Bir daha denersem olur mu olmaz mı bilemiyorum. Tepside attığım künefe minimum 5 metreden fazla uzağa gitti. Künefeye attığım videolara efsane yorumlar geldi. Yorumlarda uzaya giden künefe dediler. Nuri Usta'nın uzaya gönderdiği künefe dediler. Başka bir kullanıcı künefe UFO mu oldu diye yazdı. Videonun altına güzel yorumlar geldi ve bu sayede güzel iyi bir etkileşim oldu. Kebapçılar nasıl bu bizim kebap söylerlerse biz de bu da bizim künefe diye söylüyoruz" ifadelerini kullandı.